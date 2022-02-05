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Эксперт объяснил, уйдет ли YouTube из России из-за претензий Роскомнадзора

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, уйдет ли YouTube из России из-за претензий Роскомнадзора
Фото: pixabay.com

В случае развития конфликтных ситуаций YouTube может уйти из России, несмотря на привлекательность российской аудитории. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, комментируя заявление Роскомнадзора о возможности экономических ограничений против видеохостинга.

Эксперт отметил, что пока говорить об уходе YouTube преждевременно.

— Компания Google работает в России официально. Понятно, что есть недопонимания, проблемы отсутствия взаимодействия, которые нужно решать путем переговоров и исполнения российского законодательства. Уход — итоговый, конечный вариант. Конечно, хотелось бы, чтобы он не состоялся, — отметил аналитик.

Кусков обратил внимание, что уход YouTube возможен, если компания Google не пойдет на какие-то шаги по устранению вопросов удаления контента.

— Основной упор в том, что YouTube удаляет информацию, которую Россия считает достоверной, и размещает информацию, которую Россия считает недостоверной. Это самый главный момент, который сейчас присутствует в принципе, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам специалиста, российская аудитория привлекательна для Google. Однако в случае развития конфликта проблемы могут возникнуть не только у YouTube, но и у всей компании, заключил Кусков.

В пятницу, 4 февраля газета «Известия» со ссылкой на сообщение ведомства написала о том, что Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за регулярных блокировок каналов российских СМИ. По данным издания, в отношении YouTube рассматривается запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов.

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