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Карантин по COVID-19 отменили в школах и детских садах Москвы

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Карантин по COVID-19 отменили в школах и детских садах Москвы
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Карантин в классах школ и группах детских садов столицы по коронавирусу отменен. Об этом сообщил в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

— Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19. Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее, — говорится в сообщении.

В оперштабе также отметили, что очные занятия в школах и детсадах будут возобновлены 7 или 8 февраля. Это зависит от решений учреждений.

В дальнейшем классы или группы могут быть переведены на карантин только в том случае, если на занятиях будут отсутствовать по причине болезни 20 процентов и более детей.

В беседе с «Вечерней Москвой» научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев отметил, что рекомендации о соблюдении социальной дистанции могут отменить после того, как будет заметно значительное снижение числа людей, заболевающих новым штаммом коронавируса.

При этом специалист уточнил, что такие ограничения, как ношение масок, могут сохраниться и после пандемии COVID-19.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил об отмене обязательной изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Также было принято решение исключить ношение перчаток из перечня мер борьбы с коронавирусом.

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