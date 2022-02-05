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Подозреваемого в мошенничестве с Минэнерго главу предприятия арестовали

Анастасия Колоскова

Происшествия
Подозреваемого в мошенничестве с Минэнерго главу предприятия арестовали
Фото: Pixabay / Arek Socha

Гендиректора подведомственной Министерству энергетики РФ «Федеральной энергосервисной компании» (ФГУП ФЭСКО) заключили под стражу. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Головинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, — рассказала Волк.

При этом срок ареста фигуранта уголовного дела не уточняется.

До этого стала известна личность гендиректора, подозреваемого в мошенничестве с Минэнерго. По данным издания «Коммерсантъ», речь идет о гендиректоре ФГУП ФЭСКО Николае Мягкове. Его взяли в аэропорту Домодедово после прилета из Перми.

В пресс-службе Минэнерго подтвердили, что задержан один из руководителей ФГУП ФЭСКО. Также в министерстве заявили, что нарушения были выявлены «в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия».

Дело на 25 миллионов рублей

До этого официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали исполняющего обязанности гендиректора предприятия, связанного с Минэнерго, по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей.

По ее словам, в 2018–2021 годах обвиняемый представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, фиктивные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах РФ.

Топ-менеджер занижал рыночную стоимость имущества на 90 процентов и таким образом не проводил согласования сделок с Минэнерго. При реализации транспорта подозреваемый получал от покупателей деньги, равные фактической стоимости имущества, и часть суммы присваивал себе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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