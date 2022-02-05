РФС подал жалобу в УЕФА на поведение украинских болельщиков на матче ЧЕ

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Российский футбольный союз (РФС) потребовал от УЕФА привлечь к дисциплинарной ответственности болельщиков украинской команды, выкрикивающих националистические лозунги во время полуфинального матча Россия — Украина на чемпионате Европы по мини-футболу.

— Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям, — сообщает пресс-служба РФС в субботу, 5 февраля, передает ТАСС.

Российская и украинская команды до недавнего матча не встречались на футбольном поле 15 лет. Тогда в 2007-м году игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной России.

Страны-соседки разводят во время жеребьевки крупных турниров по причине безопасности, а не из-за политической обстановки между странами, сообщил президент УЕФА Александер Чеферин. Но на плей-офф данное правило не распространяется.

Российская команда обыграла Украину со счетом 3:2. На последних минутах Дмитрий Путилов отразил пенальти капитана украинцев Петра Шотурмы, что позволило россиянам впервые с 2016-го года выйти в финал чемпионата Европы. Российская команда только один раз в 1999-м году становилась победителем этого турнира.

Финальный матч с Португалией пройдет 6 февраля в 19:30.