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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

Михаил Алимов

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он продлится до 13:00 понедельника. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в Гидрометцентре России.

— Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения до 13:00 7 февраля, — говорится на сайте Центра.

До этого сообщалось, что в воскресенье, 6 февраля, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус семь–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов.

Москвичам пообещали мартовскую погоду на следующей неделе. В Москве и Подмосковье ожидается до пяти градусов тепла, что соответствует погоде, характерной для середины марта. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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