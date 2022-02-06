Фигурист Кондратюк прокомментировал свое выступление на Олимпиаде

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Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Его результат позволил команде удержать первую строчку в соревнованиях.

— В конце я шел пешком. Может быть, автоматически экономлю силы для следующих выступлений. Хлопки по льду — самая энергичная часть. Я такой же Марк, как и месяц назад. Морально проще, когда ты думаешь, что это обычный старт и он ничем не отличается от других, — передает его слова «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что сделал максимум возможного, но не чувствует себя героем. Кондратюк ответил на вопрос о смене соперников из США. Изначально в произвольной программе должен был выступать трехкратный чемпион мира Нейтан Чен. Вместо него выступал американский фигурист Винсент Чжоу. По словам российского спортсмена, он не знает, что бы изменилось в результатах. Он предполагал, что Чен не станет выходить на произвольную программу и отметил, что японский спортсмен Юма Кагияма выступил отлично.

— У меня есть шанс испытать олимпийские эмоции не два раза, а четыре. Для меня это прекрасная возможность, я наслаждаюсь моментом. Сколько раз еще хочу выступить и на команднике, и в личном? Ну, хотелось бы еще поговорить с вами в Милане, — рассказал он.

Кондратюк очень рад, что оказался в команде с такими талантливыми людьми. Он сообщил, что волнуется, когда видит их выступления. Однако при виде номера Камилы Валиевой он был спокоен, так как уверен в ней.

Камила Валиева стала первой в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

Сам Кондратюк занял второе место в произвольной программе. Это позволило отечественной команде сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпиады в Пекине.

Спортсмен заработал 181,65 балла. Первую строчку в программе занял японец Юма Кагияма, показав свой лучший результат в сезоне, за что получил от судей 208,94 балла. На третьей позиции оказался фигурист из США Винсент Чжоу. Его результат — 171,44 балла.

По итогам пяти программ на первом месте остается Россия с 45 очками, американцы идут на втором месте с 42 очками, а тройку лидеров замыкает Япония с 39 очками.