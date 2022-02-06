Москвичам рассказали, каким будет новый образовательный центр в ТиНАО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В ТиНАО построят инновационный образовательный центр. Он объединит между собой школу на 1350 учеников и детский сад для 350 ребят. Работы начнутся уже в этом году.

В центре создадут все необходимые условия для исследовательской деятельности. В том числе медицинский и инженерный классы, театральный зал, лаборатории и т. д.

Появится и многофункциональный атриум для встреч, отдыха и групповых занятий.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в городе за счет инвесторов строят и проектируют десятки новых соцобъектов.

— Все проекты разрабатываются индивидуально, они соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. При вводе в эксплуатацию здания обеспечиваются оборудованием и мебелью. С ростом численности населения ТиНАО, а это в основном молодые семьи, увеличивается и спрос на места в детских садах и школах. Наша задача — построить и передать городу объекты так, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест, — рассказал он.

Всего в ТиНАО в ближайшие годы введут в эксплуатацию 69 социальных объектов за счет инвесторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы придерживаемся политики комплексного освоения территорий. Чем больше появляется нового жилья, тем больше объектов социальной инфраструктуры мы строим, — передает его слова официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что на северо-востоке столицы будет построена школа на 1100 мест. Она расположится на Полярной улице. Проектная документация уже согласована.