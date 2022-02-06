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Оториноларинголог рассказал, как лечиться при симптомах ОРВИ

Полина Долганова

Общество
Оториноларинголог рассказал, как лечиться при симптомах ОРВИ
Фото: depositphotos

ОРВИ можно лечить в домашних условиях, если течение болезни проходит без осложнений. Об этом в воскресенье, 6 февраля, рассказал заведующий учебным отделом Научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Свержевского столичного Депздрава, врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор Евгений Носуля.

По его словам, москвичи с симптомами ОРВИ могут без записи обратиться в любую поликлинику для консультации с дежурным врачом, записаться к врачу дистанционно в своей поликлинике или оставить заявку на аудиоконсультацию врача на сайте мэра Москвы.

Носуля добавил, что при любом течении ОРВИ пациенту стоит соблюдать домашний режим, проветривать помещения в квартире и проводить ежедневную влажную уборку.

Такому пациенту также важно пить много воды, употреблять легкую пищу, полоскать горло растворами из ромашки или шалфея и пользоваться сосудосуживающими каплями, которые смогут уменьшить отек слизистой.

Также, по словам специалиста, можно промывать нос солевыми растворами и обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.

Особенно консультация с медиком важна для пациентов старшего возраста и для тех, кто имеет сопутствующие заболевания, передает агентство городских новостей «Москва».

Московские поликлиники справляются с наплывом пациентов с симптомами ОРВИ. О том, как в медучреждениях эффективно и безопасно организован прием граждан, «Вечерней Москве» рассказал главный врач КДП № 12 Андрей Тяжельников.

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