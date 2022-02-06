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Синоптик пообещал москвичам «идеальную» для зимы погоду в воскресенье

Михаил Алимов

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Погода в Москве
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Синоптик пообещал москвичам «идеальную» для зимы погоду в воскресенье
Фото: Сайт Сергея Собянина

В столице в воскресенье, 6 февраля, ожидается идеальная зимняя погода. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Погода будет сегодня для зимы идеальная. Ситуация в атмосфере обусловится ложбиной Североатлантического циклона, в которой проляжет так называемый атмосферный фронт окклюзии по типу теплого. Поэтому москвичей и жителей области ждет преимущественно пасмурная погода, с небольшим снегопадом, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, утром температура довольно прохладная и составляет минус 9,7 градуса. Днем станет теплее и температура вернется в климатическую норму февраля. Ожидается от минус трех до минус пяти градусов, в Подмосковье — минус2-7 градусов. Вечером может еще потеплеть на один-два градуса, считает Тишковец.

Высота снежных сугробов составляет 45 сантиметров. Атмосферное давление находится на отметке в 738 миллиметров ртутного столба.

Москвичам пообещали мартовскую погоду на следующей неделе. В Москве и Подмосковье ожидается до пяти градусов тепла, что соответствует погоде, характерной для середины марта. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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