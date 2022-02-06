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В Турции ищут оскорбивших в интернете заболевшего «омикроном» Эрдогана

Полина Долганова

В мире
В Турции ищут оскорбивших в интернете заболевшего «омикроном» Эрдогана
Фото: Администрация президента РФ

Прокуратура Стамбула проводит расследование по факту оскорблений со стороны некоторых интернет-пользователей в адрес заболевшего коронавирусом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщает телеканал NTV.

По данным журналистов, к настоящему моменту правоохранители уже задержали как минимум одного подозреваемого в Стамбуле. Его обвиняют в публикации контента, который содержит оскорбления.

В Турции человека могут привлечь к уголовной ответственности за оскорбление главы государства. Срок заключения при таком преступлении может составлять от 1 года до 4 лет.

5 февраля стало известно, что президент Турции Тайип Эрдоган заболел «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Twitter. Эрдоган уточнил, что речь идет о штамме «омикрон». По его словам, болезнь протекает в легкой форме. Президент Турции отметил, что продолжит работать из дома и попросил молитв за его здоровье.

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