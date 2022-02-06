Число машин на минувшей неделе в Москве уменьшилось на 15 процентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице на этой неделе зафиксировано около 2,7 миллиона машин, что на 15 процентов меньше, чем в декабре 2021 года. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Вы, наверное, заметили, что на этой неделе привычное время в пути от дома до работы на машине сократилось почти на треть? Это связано с тем, что часть ваших друзей и соседей работает в удаленном режиме и меньше передвигается по городу. 2,7 миллиона автомобилей в среднем перемещается по городу на этой неделе, — рассказал он ТАСС.

По его словам, это на 15 процентов меньше, чем в декабре, и из-за этого загруженность столичных дорог упала с восьми–девяти до пяти–шести баллов.

Из Подмосковья в Москву в рабочие дни в среднем приезжали 800 тысяч автомобилистов. На этой неделе их число сократилось до 600 тысяч. Ликсутов отметил, что для комфортного перемещения необходимо 450 тысячам пассажиров и водителей пересесть на общественный транспорт. Для этого в городе создаются все условия.

— И это стало намного реальнее с учетом того, что с 2010 года в Москве открыто 160 станций метро, МЦК и МЦД с удобными интегрированными тарифами, так что количество пассажирских мест, новых маршрутов, пересадок выросло в несколько раз. При этом время в пути на городском транспорте снизилось, — отметил заммэра.

Он заявил, что многим москвичам стало удобнее добираться до места назначения не на машине. В качестве примера он привел Мичуринский проспект и Профсоюзную улицу, которые надо разгрузить от автомобилей.

Ликсутов заявил, что ежегодно в Москве принимают пассажиров 10 новых станций метро, открываются станции МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5, вводятся новые поезда и в целом общественный транспорт становится доступнее и удобнее для горожан.

До этого сообщалось, что между станцией «Подольск» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и миграционным центром «Сахарово» начал курсировать экспресс-маршрут № 1050. Средний интервал между автобусами — 40 минут, между станцией МЦД и миграционном центром автобус совершит несколько остановок: на площади Ленина в Подольске и около кинотеатра «Родина». Стоимость поездки на экспрессе — 42 рубля.