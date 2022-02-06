Москвичам рассказали об истории усадьбы Васильчиковых

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 46/17с1 Карта всех событий

Москва — древний город, богатый историями и знаковыми событиями. Еще в XVI веке на Большой Никитской улице начала селиться столичная аристократия. Улица полна памятниками архитектуры и стала своеобразным музеем под открытым небом. Один из экспонатов построен еще в позапрошлом веке — дом 46/17, строение 1. Большинство знает его как усадьбу Васильчиковых.

В XVIII веке здесь располагались каменные палаты, а в конце столетия полковник возвел главный усадебный дом и пристроил к нему флигель. Усадьба пострадала в 1812 году при новых хозяевах: была сожжена французами. Спустя почти 20 лет ее полностью восстановили, а с 1845 года здесь начала жить семья Васильчиковых, прославивших это место. Хоть они и были лишь арендаторами.

Они устроили на месте усадьбы настоящий художественный салон, где бывали видные деятели искусства того времени. В том числе писатель Н. В. Гоголь, поэт Ф. И. Тютчев, художник И. К. Айвазовский и так далее.

Во второй трети XIX века усадьбу перестроили и до начала XX века использовали как доходный дом. Затем ее превратили в женскую гимназию, а в 1920 году здание стало школой, связанной с писателем Михаилом Булгаковым. Одно время там была директором его сестра, а сам он несколько месяцев жил на антресолях. Во время перестройки в усадьбе разместился Московский союз музыкантов.

В 1995 году здание признали объектом культурного наследия федерального значения. В 2014 году началась его реставрация, которая продлилась семь лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты проведут реставрацию господского дома исторической усадьбы Покровское-Стрешнево в Москве в текущем году. Ремонтные работы проведут в здании XVIII века с мезонином и прилегающих корпусах XIX века из красного кирпича.