Пенсионерам напомнили о лишении льгот из-за нелегальной сдачи квартиры

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Пенсионеры, сдающие в аренду жилье нелегально, могут нести ответственность по закону и лишиться надбавок к пенсии. Об этом предупредили эксперты по недвижимости.

По данным агентства «Инком-недвижимость», большая часть хозяев жилья, которые сдают квартиры, являются пенсионерами. До пандемии 43 процента сдающих квартиры в столице были людьми старшего возраста.

Специалисты напоминают, что собственники, которые получают доход от сдачи жилья, должны платить налоги. Иначе гражданам может грозить штраф в размере 20 процентов и более от суммы неуплаченного налога.

— Пенсионер может минимизировать налог, став самозанятым. В этом случае налог снижается до 4 процентов. При этом пенсионер не приобретает статус работающего пенсионера и не лишается надбавок к пенсии, — уточнила управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Мария Жукова.

При этом она напомнила, что никаких налоговых льгот для пожилых людей в этом плане не предусмотрено, передает «Российская газета».

Крупнейшие российские банки повышают ставки по ипотеке. Вслед за «Альфа-банком», ВТБ и «Росбанком» на путь роста стоимости основных ипотечных программ встала и основная «народная» кредитная организация — Сбербанк. Очевидно, что «новшества» вряд ли обрадуют потенциальных покупателей квадратных метров. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экспертов, чем могут ответить продавцы недвижимости и когда наступит лучшее время для покупки.