Лидеры РФ и КНР обошлись без рукопожатий при встрече по просьбе китайской стороны

Фото: Минобороны РФ

Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин не пожали друг другу руки из-за просьбы китайской стороны в связи с коронавирусной ситуацией. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев.

Журналист в эфире телеканала «Россия 1» спросил у него, почему не было рукопожатия, хотя раньше лидеры всегда им обменивались.

— Ну во-первых, не всегда. Вот когда приезжала госпожа (Ангела — прим. «ВМ») Меркель к нам в гости в августе прошлого уже года, просьба в рамках ее протокола поступила тоже: не жать ей руки. Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов. Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее, — ответил он.

Путин заранее знал, что не нужно протягивать руку и в этом нет никаких политических сигналов. Абсолютно никаких, подчеркнул Китаев.

4 февраля Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии. Отмечается, что страны намерены работать над недопущением вмешательства других государств в их внутренние дела, отстаивать свой суверенитет, противостоять появлению «цветных революций» и действиям внешних сил по подрыву существующего миропорядка.