Принц Чарльз поздравил Елизавету II с 70-летним юбилеем правления

Королева Елизавета II / Фото: www.instagram.com/kensingtonroyal/

Принц Уэльский Чарльз поздравил свою мать, британскую королеву Елизавету II, с ее 70-летней годовщиной правления.

По его словам, «платиновый» юбилей со дня восшествия королевы на престол дает возможность «собраться вместе».

— В этот исторический день мы с супругой вместе со всеми вами поздравляем Ее Величество королеву с выдающимся достижением служения этой нации, королевствам и Содружеству на протяжении семидесяти лет, — говорится в поздравлении, которое появилось на странице принца Уэльского и герцогини Корнуольской Камиллы Паркер-Боулз в Twitter.

A message from The Prince of Wales on the 70th anniversary of Her Majesty The Queen’s Accession.



🔗 https://t.co/YguFitwY2T pic.twitter.com/u1wYi2u2mw — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 6, 2022

Королева Великобритании Елизавета II 6 февраля отмечает 70-летие своего восхождения на престол. Платиновый юбилей правления впервые покорился британским монархам.

В честь этого события в субботу, 5 февраля, 95-летняя королева устроила прием для местных волонтеров и членов местного сообщества в собственной резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок.

До этого она сообщила, что желает, чтобы Камилла, герцогиня Корнуолльская, получила титул королевы, когда принц Чарльз станет королем.