«Впереди еще целый месяц»: Сергей Собянин пригласил москвичей на каток

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Зима еще далека от завершения, на улице морозно и полно снега. Еще целый месяц зимы у жителей и гостей Москвы есть для того, чтобы кататься на коньках. Об этом в воскресенье, 6 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городе было специально залито более ста катков на школьных территориях. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Этой зимой любителям кататься на коньках повезло с погодой. Выходите во двор или ближайший парк. На школьных территориях мы залили для ребят больше ста катков. Впереди еще целый месяц зимы — есть время покататься, — написал мэр.

До этого сообщалось, что благотворительная акция «Зимний праздник жизни» пройдет с 18:00 до 20:00 в воскресенье, 6 февраля, на катке Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

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