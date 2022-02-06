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Небольшой снег и гололед ожидаются в Москве 6 февраля

Полина Долганова

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Небольшой снег и гололед ожидаются в Москве 6 февраля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Облачная погода, небольшие осадки, гололед и температура до минус 4 градусов ожидаются в столице 6 февраля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура в городе будет варьироваться от минус 2 до минус 4 градусов.

Ночью столбики термометров задержатся на аналогичной отметке.

6 февраля также ожидается южный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 738 миллиметров ртутного столба, подытожили синоптики.

Недавно москвичам пообещали мартовскую погоду на следующей неделе. В Москве и Подмосковье ожидается до пяти градусов тепла, что соответствует погоде, характерной для середины марта. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в понедельник атмосферное давление начнет постепенно понижаться, погода будет облачной, местами — небольшой снег. Ночь станет гораздо теплее: минус 5–12 градусов, по области — до минус 10 градусов. Дневная температура приблизится к плюсовой. В последующие дни погода в столице будет более снежной, добавила она.

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