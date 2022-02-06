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Писатель и сценарист Фернандо Мариас скончался в возрасте 63 лет

Евгений Белоусов

Общество
Писатель и сценарист Фернандо Мариас скончался в возрасте 63 лет
Фото: Universidad Internacional de Andalucía/CC BY 2.0/Wikimedia Commons

Испанский писатель и сценарист Фернандо Мариас скончался в возрасте 63 лет. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщила газета El Mundo.

Мариас умер от аутоиммунного гепатита, место смерти писателя не называется, передает издание.

Фернандо Мариас родился 13 июня 1958 года в испанском городе Бильбао. Свою карьеру писателя он начал в 1991 году. Тогда в свет вышел первый роман Мариаса «Божественный свет» (La luz prodigiosa).

Мариас — обладатель нескольких литературных премий. В послужном списке писателя также сценарии к кинофильмам. Так например, он написал сценарий для картины «Волшебный свет» 2003 года. Фильм получил четыре номинации на премию «Гойя», а также премии множества кинофестивалей, в том числе и московского.

Он также широко известен на родине, как автор детских книг. На русский язык переведена его книга «Где кончается небо», за которую автор на родине получил национальную премию по литературе для детей и юношества в 2006 году.

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