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Пожар произошел в котловане на Ленинском проспекте

Евгений Белоусов

Происшествия
Пожар произошел в котловане на Ленинском проспекте
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
ленинский 97 Карта всех событий

На Ленинском проспекте загорелся котлован. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 6 февраля, сообщил ее источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», загорелся котлован глубиной 15 метров, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Сообщение о пожаре подтверждено в штабе пожаротушения.

До этого сообщалось, что в подмосковном поселке Ржавки (городской округ Солнечногорск — прим. «ВМ») произошел крупный пожар на птицефабрике. Его площадь превысила тысячу квадратных метров.

Также пожар произошел на мебельной фабрике в подмосковном наукограде Фрязино. Площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Впоследствии возгорание ликвидировали.

3 февраля пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — один трехмесячный ребенок.

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