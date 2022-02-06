Площадь пожара в котловане на Ленинском проспекте увеличилась до 300 «квадратов»

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 97к1 Карта всех событий

Площадь пожара в котловане на Ленинском проспекте увеличилась до 300 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в воскресенье, 6 февраля, источник в экстренных службах.

Видео: РЕН ТВ

6 февраля стало известно, что на Ленинском проспекте загорелся котлован глубиной 15 метров. Площадь пожара составляла 100 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в подмосковном поселке Ржавки (городской округ Солнечногорск — прим. «ВМ») произошел крупный пожар на птицефабрике. Его площадь превысила тысячу квадратных метров.

Также пожар произошел на мебельной фабрике в подмосковном наукограде Фрязино. Площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Впоследствии возгорание ликвидировали.