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Более 35 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Евгений Белоусов

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Более 35 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Свыше двадцати рейсов было задержано и отменено в аэропортах столицы. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали 13 рейсов. В свою очередь в Шереметьеве задержали семь рейсов и 13 отменили. А в аэропорту Внуково задержали четыре рейса и три отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Власти Таиланда решили возобновить регистрацию в туристической программе Test & Go с 1 февраля 2022 года. Программа позволяет привитым от COVID-19 туристам не проходить карантин по прибытии в страну.

Какой препарат от коронавируса выбрать россиянам для ревакцинации, чтобы свободно перемещаться по миру в 2022 году? С этим вопросом «Вечерняя Москва» обратилась к вице-президенту Российского союза туриндустрии, советнику главы Ростуризма Дмитрию Горину.

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