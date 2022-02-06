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Москвичам рассказали о потеплении в столице 7 февраля

Евгений Белоусов

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Москвичам рассказали о потеплении в столице 7 февраля
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Потепление и мокрый снег ожидаются в Москве в понедельник, 7 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

В ночь на 7 февраля ожидается до трех градусов холода, но уже к утру чуть потеплеет.

Днем температура в городе будет на уровне нуля градусов, говорится на сайте.

Недавно москвичам пообещали мартовскую погоду на следующей неделе. В Москве и Подмосковье ожидается до пяти градусов тепла, что соответствует погоде, характерной для середины марта. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в понедельник атмосферное давление начнет постепенно понижаться, погода будет облачной, местами — небольшой снег. Ночь станет гораздо теплее: минус 5–12 градусов, по области — до минус 10 градусов.

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