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В британской газете Daily Mail вышла статья журналиста Марка Алмонда, в которой он попытался изобразить Россию и Китай как «новое сосредоточение мирового зла». Однако вместо одобрения статья вызвала насмешки читателей.

Алмонд обвинил Китай и Россию в тесном экономическом и политическом сотрудничестве. По его мнению, две державы вынашивают планы по «контролю над западным миром», а лучшим «доказательством» этого стала встреча президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в день открытия Олимпийских игр в Пекине.

Сразу же после публикации статьи на автора посыпались колкие и язвительные комментарии от соотечественников, которых насмешили и разозлили такие попытки выставить Китай и Россию «сосредоточением мирового зла».

«Как вы можете так лгать? Запад — источник мирового зла»; «В наше время сложно найти хорошую журналистику. Эта статья Алмонда — прекрасный пример бульварной прессы»; «США и Великобритания покажутся святыми только тому, кто абсолютно глух и слеп», — отреагировали на статью комментаторы.

Некоторые также заметили, что британское правительство намеренно пытается обвинить Китай в тех сферах, где сама Великобритания потерпела неудачи.

«Вместо того, чтобы учиться у Китая политике сдерживания пандемии, мы на Западе осуждаем их успех. Мы глупцы, раз позволяем нашему правительству обвинять кого-то, чтобы скрыть собственные провалы!», — написал под статьей один из комментаторов.

4 февраля Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии. Отмечается, что страны намерены работать над недопущением вмешательства других государств в их внутренние дела, отстаивать свой суверенитет, противостоять появлению «цветных революций» и действиям внешних сил по подрыву существующего миропорядка.