Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«До сих пор не присвоил»: Лукашенко рассказал, что Путин обещал сделать его полковником

Евгений Белоусов

В мире
«До сих пор не присвоил»: Лукашенко рассказал, что Путин обещал сделать его полковником
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника. Об этом сам Лукашенко сообщил в воскресенье, 6 февраля, в интервью Владимиру Соловьеву.

— Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить — до сих пор не присвоил, — рассказал он.

Лукашенко подчеркнул, что речь идет о российской армии, но сам он служил в советской. Он добавил: «Присвой мне звание полковника советской армии».

— Пообещал — делай, — заявил он в эфире «Соловьев Live».

Накануне глава Белоруссии заявил, что Киев не станет воевать с Минском, в противном случае война закончится в течение считаных дней. Тогда же Лукашенко отметил, что воевать с белорусами будет «некому».

28 января белорусский лидер сообщил, что Минск всегда будет строить братские отношения с Россией. Также он добавил, что Москва является партнером номер один для Белоруссии, ведь она подставила плечо в условиях западных санкций.

Читайте также:
Александр Лукашенко Армия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте