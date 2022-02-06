«До сих пор не присвоил»: Лукашенко рассказал, что Путин обещал сделать его полковником

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника. Об этом сам Лукашенко сообщил в воскресенье, 6 февраля, в интервью Владимиру Соловьеву.

— Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить — до сих пор не присвоил, — рассказал он.

Лукашенко подчеркнул, что речь идет о российской армии, но сам он служил в советской. Он добавил: «Присвой мне звание полковника советской армии».

— Пообещал — делай, — заявил он в эфире «Соловьев Live».

Накануне глава Белоруссии заявил, что Киев не станет воевать с Минском, в противном случае война закончится в течение считаных дней. Тогда же Лукашенко отметил, что воевать с белорусами будет «некому».

28 января белорусский лидер сообщил, что Минск всегда будет строить братские отношения с Россией. Также он добавил, что Москва является партнером номер один для Белоруссии, ведь она подставила плечо в условиях западных санкций.