Автомобиль перевернулся после столкновения с машиной на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 53-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 53-го километра МКАД столкнулись два автомобиля, вследствие чего одна машина перевернулась на проезжую часть. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Затруднено движение по трем полосам из пяти, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в ведомстве сообщили, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту — вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

Позже стало известно, что график движения трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили.