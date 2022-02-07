СМИ узнали личность человека, выпавшего из окна высотки на севере Москвы

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 12к1 Карта всех событий

СМИ установили личность человека, который выпал из окна высотного дома на севере столицы. Там в воскресенье вечером, 6 февраля, человек выпал из окна высотки на козырек отдела Федеральной налоговой службы и умер.

Удалось выяснить, что трагически погибла начинающая модель и актриса из Иркутска, которая приехала покорять Москву, хотя до этого сообщалось, что погиб мужчина.

Речь идет о 19-летней девушке. В своем родном городе она окончила музыкальную школу, после чего принимала участие в большом количестве конкурсов.

В столице девушка находилась в течение нескольких месяцев. Она пыталась устроиться на работу актрисой, сообщает РЕН ТВ.

Видео: Telegram-канал «Известия»

Мужчина погиб после падения из окна высотки на севере Москвы. Инцидент случился вечером в воскресенье, 6 февраля, в жилом комплексе «Дом на Беговой» на Хорошевском шоссе, 12, корпус 1.