Врач Поздняков оценил эффективность экспресс-тестов на коронавирус

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Экспресс-тесты на коронавирус в настоящее время показывают большую точность, нежели можно было наблюдать в начале пандемии, при этом их точность все еще составляет около 80 процентов. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он уточнил, что более дорогие тесты отличаются высокой чувствительностью и чаще всего показывают точный результат.

Он также предупредил, что отрицательный результат такого теста не всегда может говорить об отсутствии у пациента коронавируса, в то время как положительный тест, вероятнее всего, правильно указывает на наличие болезни.

— Лучше купить один тест, но внимательно изучить инструкцию, понять, как правильно брать биоматериал и что является биоматериалом для конкретного купленного экспресс-теста. Неверно взятый мазок или неправильно собранная слюна могут дать ложноотрицательный результат, — подытожил специалист в разговоре с РИА Новости.

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Рекомендации о соблюдении социальной дистанции и удаленной работе могут быть отменены после значительного снижения количества зараженных штаммом «омикрон». Однако некоторые другие ограничения (например, ношение масок) могут сохраниться и после пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев, комментируя сообщение об отмене изоляции для контактировавших с заболевшими коронавирусом.