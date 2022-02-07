Максим Ликсутов рассказал, как в Москве ремонтируют станции метро

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В столице станции метро ремонтируют таким образом, что работы не понадобится проводить в течение тридцати лет. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Станция «Рижская» ремонтируется уже достаточно давно. Такой длительный период связан с тем, что мы меняем там всю инфраструктуру, начиная от проводки, заканчивая эскалаторами. Эскалаторы меняем на самые современные, это дает нам возможность на каждой станции, что на «Рижской», что на «Новослободской», добавить еще по одному эскалатору, — рассказал он в интервью РИА Новости.

Заммэра сообщил, что таким образом на тридцать процентов увеличится пропускная способность этих станций. Долгий срок обусловлен тщательностью проводимых работ — специалисты делают все, чтобы ремонт не понадобился еще лет 30.

До этого он сообщил, что парк вагонов столичного метро станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов уменьшится до десяти лет. Ликсутов отметил, что в современных вагонах есть все для более комфортной поездки пассажиров: зарядки, кондиционер, видеоэкраны.