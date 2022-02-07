Навигаторы стали точнее рассчитывать время проезда загруженных перекрестков

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Яндекс.Карты стали точнее рассчитывать время проезда загруженных перекрестков в России. Особенно это касается тех перекрестков, где водителю нужно проехать прямо или повернуть.

Команда специалистов проанализировала перекрестки страны и отобрала самые сложные для водителей.

Теперь в навигаторе у россиян будет по-разному отображаться загруженность на участках перед перекрестками. Так, например, участок дороги будет отмечаться красным, если впереди водителя ожидает пробка или долгий светофор. Таким образом у автомобилистов появится возможность выбора более удобного маршрута.

Аналогичные алгоритмы теперь будут применяться и при расчете времени.

Яндекс.Карты помогают водителям ориентироваться в городе и отвечают на вопросы россиян. Автомобилистам специалисты прокладывают удобные маршруты и учитывают при этом ремонтные работы, пробки и ДТП.

Все эти функции доступны во вкладке «Навигатор», которая появилась в конце прошлого года.

Недавно информация о навигации появилась на 12 рекламных табло Москвы в рамках эксперимента. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Уточняется, что табло будет показывать москвичам схемы проезда с направлением и расстоянием до ближайших съездов, информацию о перекрытиях и авариях, а также полезные советы о ПДД.