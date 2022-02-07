Женская сборная Канады победила команду РФ в матче группового турнира по хоккею на ОИ

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Женская борная Канады обыграла российскую команду в матче группового турнира по хоккею на Олимпиаде Пекине.

Игра окончилась со счетом 6:1.

Накануне сообщалось, что начало матча между женскими сборными РФ и Канады по хоккею задерживалось на неопределенный срок. Российские спортсменки ожидали своих соперниц, которые по непонятным причинам долго не выходили на ледовую площадку.

Позже хоккеистки сборной Канады все-таки вышли на матч против российской команды с опозданием почти на час. Официальной информации о том, с чем была связана задержка, пока не поступало. По данным СМИ, канадки не хотели выходить на лед, так как у некоторых представительниц сборной РФ не были готовы тесты на коронавирус.

Российская сборная по итогам выступления фигуристов на командном турнире поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. В общей сложности в активе у россиян два золота, два серебра и две бронзы.