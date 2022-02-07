Синоптик сообщил, что циклон принесет потепление и мокрый снег в Петербург

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Неделя с 7 по 13 февраля принесет петербуржцам долгожданное потепление. Уже в первые дни температура воздуха повысится до 0 - плюс 2 градусов. Об этом рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

По словам специалиста, практически вся неделя пройдет под влиянием теплых частей циклона. Температура будет колебаться от плюс одного до минус трех градусов в вечернее и ночное время. Ветер ожидается умеренный, южного направления. Также возможны осадки в виде мокрого снега.

Из-за небольшого мороза в ночное время возможно образование гололеда, поэтому жителям города нужно быть внимательнее на дорогах.

В самом конце недели, по прогнозу синоптика, есть тенденция на понижение температуры, но не очень сильная, примерно до минус 5-8 градусов, передает издание «Невские новости».

Куткевич добавил, что на протяжении недели атмосферное давление будет находиться на уровне ниже нормы.

Накануне в городе наблюдались большие пробки из-за сильного снегопада. С начала зимы петербуржцы регулярно сталкиваются с проблемами в дорожном движении из-за большого количества снега. За зиму выросло количество дорожно-транспортных происшествий, передает ФАН.

6 февраля синоптик Тишковец пообещал россиянам сильное потепление на следующей неделе.