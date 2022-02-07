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Невролог объяснила, как коронавирус влияет на мозг

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Невролог объяснила, как коронавирус влияет на мозг
Фото: Unsplash

Коронавирус оказывает неблагоприятное влияние на мозг человека, в том числе на память. Об этом сообщила заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян.

По ее словам, конкретных данных по влиянию на человека «омикрон»-штамма инфекции пока еще нет. Однако известно, что предыдущие версии заболевания могли вызвать у пациентов тревожность, депрессию, инсульт из-за тромбоза и нарушение памяти.

— Коронавирус действует на те структуры, где есть определенный рецептор, к которому он прикрепляется. В головном мозге этих рецепторов действительно очень много. Я лично занимаюсь нарушениями памяти. И одна из основных жалоб, которая остается после перенесенного COVID-19, — это нарушение памяти, — уточнила эксперт.

Речь идет, не считая инсульта, лишь о временных последствиях. Более того, в некоторых случаях после коронавируса пациенты могут вообще не заметить никакого негативного влияния на их организм, передает слова Мхитарян «Москва 24».

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал способы защититься от новых штаммов COVID-19.

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