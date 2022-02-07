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Жителей Подмосковья пригласили на гонку «Лыжня России — 2022»

Ирина Игнатенко

Общество
Жителей Подмосковья пригласили на гонку «Лыжня России — 2022»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в массовой гонке «Лыжня России — 2022», которая стартует 12 февраля в 12:00 в Химках на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».

Пройти регистрацию можно до 8 февраля.

Традиционное зимнее событие пройдет в 40-й раз. Ежегодно оно собирает и профессиональных спортсменов, и любителей. Лыжня проходит почти во всех регионах страны.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах. Для всех лыжников подготовлена одна дистанция — десять километров.

Принять участие в забеге можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании, передает РИАМО.

Ранее врач-травматолог рассказала, какие травмы получают зимой любители активного отдыха. Чаще всего лыжники обращаются за помощью из-за травм коленных суставов, а любители кататься на коньках — голеностопных, локтевых и лучезапястных суставов.

Также стало известно, какой зимний вид досуга является самым популярным у россиян. Они назвали катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта идеальным видом досуга зимой.

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