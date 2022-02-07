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В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наемников из Польши

Полина Долганова

В мире
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наемников из Польши
Фото: Официальный сайт Донецкой народной республики

Управление Народной милиции Донецка в понедельник, 7 февраля, заявило о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса польских наемников.

По данным представителя ведомства, данные граждане говорят на польском языке и прибыли в зону ответственности 24-й механизированной бригады с целью выполнения определенных задач.

Источник в милиции Донецка добавил, что задачей этих граждан является совместное с подразделениями украинских силовиков проведение спецопераций, которые выведут из строя объекты инфраструктуры и запугают мирных жителей.

Собеседник РИА Новости также добавил, что наемники, вероятно, попытаются спровоцировать подразделения ДНР на ответную реакцию.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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