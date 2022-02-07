Главврач сборной РФ прокомментировал игру в масках хоккеисток на Олимпиаде

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Медицинские маски не влияют на насыщение кислородом и на качество игры хоккеисток на Олимпиаде. Такое мнение выразил главврач российской сборной на Играх в Пекине, директор Центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА России Андрей Жолинский.

По его словам, ношение защитных масок можно, скорее, назвать чем-то непривычным, нежели вредным.

— Если говорить об уровне насыщения кислородом, здесь он будет на таком же физиологичном уровне. Здесь больше неудобство — это прение, потение. Когда маска забивается, выдыхаемый воздух становится влажным, меньше пропускается воздуха, — цитирует специалиста телеканал «Звезда».

Накануне сообщалось, что начало матча между женскими сборными РФ и Канады по хоккею задерживалось на неопределенный срок. Российские спортсменки ожидали своих соперниц, которые по непонятным причинам долго не выходили на ледовую площадку.

Позже хоккеистки сборной Канады все-таки вышли на матч против российской команды с опозданием почти на час. Официальной информации о том, с чем была связана задержка, пока не поступало. По данным СМИ, канадки не хотели выходить на лед, так как у некоторых представительниц сборной РФ не были готовы тесты на коронавирус.

Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу Канады.