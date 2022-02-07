Встреча Путина и Макрона состоится в Кремле 7 февраля

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Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле 7 февраля.

Целью встречи станет недопущение эскалации и обострения ситуации на Украине, пишет ТАСС.

По данным средств массовой информации, глава Франции постарается извлечь выгоду из прогресса в рамках переговоров в «нормандском формате». Он также собирается обсудить будущее безопасности в ЕС.

Перед визитом в Москву Макрон намерен провести переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

4 февраля Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии. Отмечается, что страны намерены работать над недопущением вмешательства других государств в их внутренние дела, отстаивать свой суверенитет, противостоять появлению «цветных революций» и действиям внешних сил по подрыву существующего миропорядка.