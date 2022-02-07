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Песков прокомментировал слова Лукашенко о финансировании оппозиции из России

Полина Долганова

Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о финансировании оппозиции из России
Фото: Администрация президента РФ

Некий документ о финансировании российским бизнесом белорусской оппозиции будет передан президенту России Владимиру Путину, если поступит. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что подготовил для Путина документ о финансировании белорусских оппозиционером российскими предпринимателями.

По словам Пескова, в настоящее время он не обладает какими-либо сведениями о таком документе.

— Дальше с ним нужно будет ознакомиться, пока мы не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому и рано что-либо говорить, — цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника. Об этом сам Лукашенко сообщил в воскресенье, 6 февраля, в интервью Владимиру Соловьеву. Лукашенко подчеркнул, что речь идет о российской армии, но сам он служил в советской. Он добавил: «Присвой мне звание полковника советской армии».

28 января белорусский лидер сообщил, что Минск всегда будет строить братские отношения с Россией. Также он добавил, что Москва является партнером номер один для Белоруссии, ведь она подставила плечо в условиях западных санкций.

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