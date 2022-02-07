Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице ожидается заметное потепление. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура может установиться даже в ночные часы.

В городе всю неделю будет облачная погода, местами с небольшим снегом. Во вторник, 8 февраля, потеплеет до плюс одного градуса. Возможно падение сосулек, образование гололедицы на дорогах и тротуарах. Ветер будет юго-западный, а его скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

В среду и четверг столбики термометров будут колебаться от минус двух до плюс одного градуса. На следующий день немного похолодает, колебания температуры усилятся — от минус четырех до плюс одного градуса. В выходные придет легкий мороз. Воздух остудится до минус одного–шести градусов. В воскресенье ветер начнет дуть с северо-запада со скоростью пять–десять метров в секунду, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что новая рабочая неделя для жителей Московского региона начинается с потепления, которое принесет североатлантический циклон «Роксана». По словам специалиста, в Московской области днем столбики термометров поднимутся до минус трех — плюс двух градусов. Это немного выше установленной климатической нормы февраля. Погода будет облачной, возможны ежедневные осадки в виде снега и мокрого снега. Слабые оттепели и последующие заморозки могут привести к гололеду, так что водителям рекомендуют быть осторожнее на дорогах.