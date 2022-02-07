СК начал проверку, МВД возбудило дело: что известно о взрыве банкомата в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, Ивантеевка Карта всех событий

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины из-за взрыва банкомата в Подмосковье. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— По данному факту следственным отделом по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области организована проверка, — заключила Врадий.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что по факту подрыва банкомата в Подмосковье возбудили уголовное дело.

— Выездом на место сотрудниками полиции установлено, что двое мужчин вошли в помещение, в котором установлены банкоматы, и при попытке кражи денег произошел хлопок, в результате которого один из них скончался на месте, второй с места происшествия скрылся, — заключила Петрова.

Позже Сбербанк подтвердил, что в одном из его отделений произошел взрыв банкомата при попытке ограбления.

По данным пресс-службы банка, забрать деньги злоумышленникам не удалось.

Позже СМИ опубликовали кадры с места происшествия.

На кадрах видно, что от взрыва в помещении выбило стекла и разрушило часть стен, а с потолка свисает проводка.

1/3 Фото: 360tv.ru 2/3 Фото: 360tv.ru 3/3 Фото: 360tv.ru

Еще на одной фотографии можно увидеть два газовых баллона. В том же помещении лежит труп, предположительно, одного из грабителей.

Взрыв банкомата

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковной Ивантеевке. По данным МВД, двое мужчин закачали газ в банкомат, чтобы его взорвать и украсть из него деньги. В результате взрыва один вор погиб, второго злоумышленника ищет полиция.