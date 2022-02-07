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Около 13 тысяч девятиклассников сдали тренировочный экзамен по физике в Москве

Михаил Алимов

Город
Около 13 тысяч девятиклассников сдали тренировочный экзамен по физике в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице около 13 тысяч школьников 5 февраля сдали тренировочный экзамен по физике. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента образования и науки.

— В тренировочном экзамене по физике приняли участие около 13 тыс. девятиклассников. Особенность этого экзамена в том, что он проходит в компьютерной форме. В мероприятии было задействовано 454 пункта проведения экзаменов, организованных на базе московских школ, — рассказала руководитель регионального центра обработки информации Москвы Оксана Карклина.

По ее словам, узнать результаты можно будет не раньше 11 февраля. Они будут доступны на официальном сайте мэра города, передает агентство городских новостей «Москва».

В 11 классе первый тренировочный экзамен состоится 19 февраля. Ученики будут сдавать информатику в формате ЕГЭ.

До этого стало известно, что около 8 тысяч столичных школьников написали итоговое сочинение в резервный день 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-центре московского департамента образования и науки. Уточняется, что результаты будут объявлены ученикам не позднее 16 февраля. Узнать свои оценки учащиеся смогут либо в своих школах, либо на официальном сайте мэра Москвы.

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