Полиция задержала серийного грабителя, орудовавшего на оранжевой ветке

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

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Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пассажирок на оранжевой ветке столичного метро. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, мужчина в один день совершил два ограбления, похитив мобильные телефоны у пассажирок на территории столичного метрополитена.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали, при нем было одно из похищенных мобильных устройств.

— Оперативниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан 40-летний приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в ограблении пассажирок на Калужско-Рижской линии метро, — сообщил Васенин.

В настоящее время мужчину заключили под стражу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

В январе в Подмосковье правоохранители задержали мужчину, укравшего телефон у спящего пассажира на Киевском вокзале. Похитителем оказался ранее судимый житель Подмосковья.