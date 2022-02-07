Движение в районе ДТП с участием грузового автомобиля осуществляется по трем полосам

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Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 24-го километра МКАД перед развязкой с Каширским шоссе, где произошло ДТП с участием грузового автомобиля, движение осуществляется по трем полосам из пяти. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение осуществляется по трем полосам, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На внутренней стороне 24-го километра МКАД перевернулся грузовой автомобиль. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

До этого в ведомстве сообщили, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту — вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

Позже стало известно, что график движения трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили.