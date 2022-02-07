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ЕС вступил в дискуссии с США по вопросу увеличения поставок газа

Иван Юминов

В мире
ЕС вступил в дискуссии с США по вопросу увеличения поставок газа
Фото: JoachimKohlerBremen / CC BY-SA 4.0

ЕС ведет переговоры с США и другими государствами по вопросу увеличения поставок газа. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 7 февраля.

— Мы налаживаем партнерство с Соединенными Штатами в сфере энергетической безопасности, которое в первую очередь касается увеличения поставок сжиженного природного газа, — рассказала чиновник.

Брюссель также общается по данной теме и с Норвегией, приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

4 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддерживают контакт с партнерами по диверсификации поставок газа в ЕС взамен топлива из России на случай эскалации на Украине.

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Они согласовали дальнейшие шаги в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Стороны, как уточняется, выразили надежду на то, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в рамках «нормандского формата». Кулеба при этом поблагодарил Блинкена за «беспрецедентную» помощь со стороны США.

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