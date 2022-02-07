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Появились подробности попытки ограбления банкомата в Подмосковье

Евгений Белоусов

Происшествия
Появились подробности попытки ограбления банкомата в Подмосковье
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, Ивантеевка, Студенческий проезд Карта всех событий

По факту попытки двоих мужчин взорвать банкомат и украсть из него деньги в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 февраля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Следователем Следственного управления МУ МВД России «Пушкинское» по факту попытки кражи денег из банкомата в Ивантеевке возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 158 УК РФ («Покушение на преступление и кража» — прим. «ВМ»), — заявила Петрова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 февраля в Студенческом проезде в городе Ивантеевка. Двое мужчин пытались взорвать банкомат и украсть из него деньги. Мужчины закачали газ в банкомат, чтобы его взорвать, и подожгли. Но не рассчитали, из-за чего один из них скончался.

Фото: 360tv.ru
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Фото: 360tv.ru
Фото: 360tv.ru
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Фото: 360tv.ru
Фото: 360tv.ru
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Фото: 360tv.ru

На данный момент второго злоумышленника разыскивает полиция.

— В настоящее проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание злоумышленника, — добавила Петрова.

В январе в Подмосковье произошел еще один инцидент с банкоматами. Татьяна Петрова сообщила «Вечерней Москве», что полиция задержала двух ранее судимых мужчин по подозрению в краже 3,5 миллиона рублей.

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