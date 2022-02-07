Грузовой лифт сорвался с третьего этажа в «Тюнинг-центре «Москва» на Можайском шоссе

Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура организовала проверку по информации из социальных сетей о падении лифта на территории тюнинг-центра в Одинцовском городском округе. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По словам представителя ведомства, грузовой лифт сорвался с третьего этажа в «Тюнинг-центре «Москва». В ходе падения лифта пострадали два человека.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе действиям лиц ответственных за соблюдение требований безопасности на объекте, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе МЧС России по Московской области «ВМ» подтвердили факт падения лифта.

— При падении внешнего подъемника для поднятия и спуска оборудования с третьего этажа в тюнинг-сервисе пострадали двое рабочих, — заключили в пресс-службе ведомства.

Гибель двух рабочих в московском «Президент-Отеле»

Вечером 13 января стало известно, что в «Президент-Отеле» с высоты седьмого этажа упал лифт, в результате погибли двое рабочих. Один из них погиб в лифте, второй оказался между кабиной и стеной и также погиб.

В столичной прокуратуре сообщили, что рабочие погибли при ремонте оборудования в результате падения кабины лифта. В связи со случившимся ведомство начало проверку, в ходе которой прокуроры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнения требований законодательства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Позже стало известно, что трагический случай с падением лифта произошел после начала пожарной проверки, которую проводили сотрудники МЧС.