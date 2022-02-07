Молодая девушка украла миксер из магазина на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Девушка украла планетарный миксер из магазина. Об этом Вечерней Москве в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, 22-летняя девушка похитила планетарный миксер за 3908 рублей из торгового зала в магазине на Волгоградском проспекте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Задержанную девушку оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось, что неизвестный похитил из магазина в Мещанском районе Москвы шубу стоимостью 125 тысяч рублей. Полиция также возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Также стали известны самые часто похищаемые из магазинов продукты в России.