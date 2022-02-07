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«Рад тебя видеть»: Путин обратился к Макрону на «ты» в ходе переговоров

Иван Юминов

В мире
«Рад тебя видеть»: Путин обратился к Макрону на «ты» в ходе переговоров
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном общается с ним на «ты».

— Уважаемый господин президент, дорогой Эммануэль! Я очень рад тебя видеть, — приводит слова Путина сайт Кремля.

Видео: Telegram / РИА Новости

7 февраля Путин заявил на переговорах, что Макрон вкладывает множество усилий в решение кризиса на Украине. Лидеры, как уточнил он, до этого обсуждали данные вопросы по телефону. Путин выразил удовлетворение из-за возможности лично встретиться с Макроном.

4 февраля Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии. Отмечается, что страны намерены работать над недопущением вмешательства других государств в их внутренние дела, отстаивать свой суверенитет, противостоять появлению «цветных революций» и действиям внешних сил по подрыву существующего миропорядка.

АСЕАН при этом должна стать ключевым элементом региональной архитектуры. Лидеры сообщили, что будет увеличена роль ШОС в формировании нового полицентричного миропорядка, основанного на принципах стабильной безопасности.

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