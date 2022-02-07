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Небензя сдал положительный тест на коронавирус

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Небензя сдал положительный тест на коронавирус
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Постпред России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 7 февраля.

— Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН, — говорится в сообщении.

Он, как уточняется, сдал положительный тест 7 февраля. Небензя ушел в самоизоляцию и вернется, когда результаты его тестов станут отрицательными, отмечает РИА Новости.

4 февраля невролог Виктория Дорофеева рассказала «ВМ», что опасность «долгого» COVID-19 заключается в том, что инфекция переходит в хроническую форму, а сам человек остается носителем вируса и может заразить окружающих. При этом страдает не только физическое, но и психическое состояние пациента, отмечает врач. По словам невролога, самые частые осложнения в психической сфере — нарушение концентрации внимания, снижение памяти, утомляемость, тревожные и депрессивные расстройства, бессонница.

Именно поэтому, сказала врач, наиболее действенным способом уберечь себя от заболевания и осложнений после перенесенной инфекции является вакцинация. Она защищает как от тяжелых форм болезни, так и от последствий COVID-19, заключила Дорофеева.

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