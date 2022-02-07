Новый центр госуслуг «Мои документы» появился в ТиНАО

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Вороновское, посёлок ЛМС, микрорайон Центральный, 17Б Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания многофункционального центра в Троицком административном округе Москвы. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил руководитель ведомства Игорь Войстратенко.

Здание в один этаж, общая площадь его равняется 1400 квадратных метров. Планируется, что, помимо центра госуслуг «Мои документы», в здании также расположатся банк и продовольственный магазин. Проект обеспечивает доступную среду для перемещения маломобильных групп населения.

— Востребованность офисов «Мои документы» с каждым годом увеличивается. В настоящее время центры госуслуг работают в каждом районе столицы и оказывают более 280 услуг. Часть из них можно получить в онлайн-формате, но есть и те, что требуют личного присутствия граждан, — рассказал Войстратенко.

Кроме того, территория возле нового центра была благоустроена и озеленена. Для гостей и сотрудников МФЦ создана парковка на 51 машино-место, в том числе предусмотрены четыре парковочных места для инвалидов, передает Информационный центр правительства Москвы.

До этого сообщалось, что центр государственных услуг района Москвы Отрадное открылся по новому адресу. Отмечается, что предыдущий офис «Мои документы» устарел. Его площадь была сравнительно мала, а мебель — изношена. Помимо этого, его расположение было неудобным для москвичей.