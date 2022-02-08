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Свыше 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Виктория Храменкова

Город
Свыше 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Pexels

Более тридцати рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержан один рейс и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и двадцать отменили. А в аэропорту Внуково пять рейсов задержано и два рейса отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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